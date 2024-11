L’armée tchadienne a affirmé dimanche, avoir neutralisé «96 terroristes» lors des combats qui ont lieu la veille contre une faction de Boko Haram, dans la région du Lac Tchad.

Dans son communiqué, relayé par la presse locale, l’état-major a déploré, toutefois, la mort de 17 soldats tchadiens, tandis que 32 autres ont été blessés et évacués vers un hôpital à N’Djamena, pour recevoir des soins appropriés. D’après des sources anonymes, des généraux figureraient parmi les militaires abattus par les soldats tchadiens.

Ces combats surviennent pratiquement deux semaines après l’attaque d’une base militaire par Boko Haram dans la région du Lac, faisant une quarantaine de morts dans les rangs de l’armée.

Voulant venger ces morts, le président tchadien, Mahamat Idriss Deby a lancé l’opération «Haskanite» qu’il a lui-même dirigée sur le terrain. Il a présidé, ce dimanche, une réunion des forces de défense et de sécurité (FDS) tchadiennes, en présence du Premier ministre et des commandants des grandes formations militaires, pour faire le point ; et ce avant de s’envoler vers l’Arabie saoudite pour prendre part au sommet arabo-islamique.

Dans un message posté dimanche sur sa page Facebook, le chef de l’Etat a salué la « bravoure » des soldats. « Suite à l’accrochage survenu hier (samedi) entre les FDS et un groupe de terroristes de la secte Boko Haram, je voudrais saluer la bravoure de nos vaillants soldats qui ont livré un combat héroïque ayant anéanti le groupe des illuminés qui s’est aventuré dans notre territoire», a-t-il affirmé.

A la même occasion, il a présenté ses sincères condoléances aux familles de «martyrs tombés en défendant la patrie lors cet accrochage» et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le président a aussi annoncé que «l’opération Haskanite, dans toutes ses composantes aériennes, maritimes et terrestres continue pour traquer et traiter le dernier élément de cette secte maléfique».