Les autorités gabonaises ont apporté ce mardi 12 novembre, des précisions techniques concernant la consultation référendaire programmée pour le 16 du mois courant.

«Environ 800.000 électeurs gabonais» sont attendus devant les urnes pour donner leurs avis sur le projet de nouvelle Constitution porté par l’instance de la Transition gabonaise, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

La campagne en prélude à ce vote référendaire est en cours depuis le 6 novembre dernier et se poursuivra jusqu’au 15 novembre. Les autorités du CTRI et le Gouvernement continuent d’appeler les Gabonais à prendre part massivement à ce scrutin pour «renforcer les libertés, la justice sociale et la transparence» dans ce pays d’Afrique centrale.

Le projet de la nouvelle loi fondamentale du Gabon promeut un régime présidentiel, et acte la disparition du poste de Premier ministre. La nouvelle Constitution dispose par ailleurs que la durée du mandat présidentiel est de «sept ans, renouvelable une seule fois, et réserve l’éligibilité à la Présidence» aux candidats nés uniquement de parents gabonais. La fin de la Transition au Gabon est projetée officiellement au courant de l’année 2025.