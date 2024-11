L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a déployé une Mission électorale de la Francophonie (MEF) à Maurice dans le cadre des législatives du 10 novembre 2024 qui ont été sanctionnées par la victoire de la coalition du chef de l’opposition mauricienne, Navin Ramgoolam.

Ce mardi 12 novembre à Port-Louis, la capitale de l’île Maurice, la MEF a livré sa «Déclaration préliminaire» autour de ce scrutin législatif. Conduite par Nicolae Popescu, ancien Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne de la Moldavie, cette MEF est composée d’un représentant de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et d’experts provenant de divers pays membres de l’OIF.

La MEF assure que «le scrutin s’est déroulé dans le calme, en dépit de quelques incidents mineurs concernant des tentatives de campagne dans les centres de vote et des électeurs dont les noms n’étaient pas sur les listes électorales, sans impact sur l’intégrité du processus électoral».

«Le jour du scrutin, les membres de la MEF ont suivi le déroulement du vote dans 15 circonscriptions électorales sur 21 du pays. Ils ont ainsi pu visiter une trentaine de centres de vote», ont détaillé les observateurs de l’OIF.

Dans ses recommandations, la MEF «appelle les parties prenantes nationales à recourir aux voies légales en cas de contestation électorale », soulignant «l’importance de la sécurisation des opérations de compilation et de centralisation des suffrages, ainsi que de la publication des résultats du vote dans les formes et délais prescrits par la loi».

Désigné Premier ministre de cet archipel de l’océan Indien après sa victoire au scrutin du 10 novembre 2024, Navin Ramgoolam a prêté serment ce 13 novembre pour son 3è mandat à la Primature mauricienne.