La 3è réunion du Comité de Haut Niveau pour le lancement de l’ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, s’est tenue en distanciel ce mardi 12 novembre, a annoncé mercredi la Commission de l’UEMOA.

Présidée par le ministre nigérian de l’Economie et des Finances, Wale Edun, cette rencontre virtuelle a connu la participation du ministre ivoirien des Finances et du Budget et président du Conseil des ministres de l’UEMOA, Adama Coulibaly et du président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop.

Les travaux de cette rencontre ont permis aux membres du «Comité de Haut Niveau pour le lancement de la monnaie unique de la CEDEAO» d’échanger sur les modalités pratiques de sélection des pays candidats à l’Union monétaire.

Experts et décideurs politiques de l’espace CEDEAO ont aussi discuté des coûts, sources et modalités de financement de la mise en œuvre des réformes et des institutions nécessaires au lancement de l’ECO, conformément au «projet d’Acte additionnel relatif à la participation des Etats membres à l’Union monétaire».

Les participants à la rencontre en distanciel, ont convenu de verser les conclusions des travaux du «Comité de Haut Niveau» à la prochaine session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO prévue en décembre 2024 à Abuja (Nigeria).

Le Comité de Haut Niveau sur la monnaie unique ECO a été mis en place en 2023 par les Chefs d’Etat pour «proposer les modalités pratiques pour le lancement» de cette monnaie communautaire.

Le comite regroupe le président du Conseil des ministres de l’UEMOA, les ministres des Finances du Cap-Vert, du Ghana et du Nigeria, les Présidents des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. Il est aussi élargi aux Gouverneurs de la BCEAO et des Banques Centrales du Cap-Vert, du Ghana et du Nigeria.