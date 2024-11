Le Botswana a annoncé ce jeudi 14 novembre, par la voix de son ministère des Relations internationales, sa décision de se retirer de l’organisation de la 3ème Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, qui devait se tenir du 10 au 13 décembre dans la capitale Gaborone, rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua.

Cette Conférence devait initialement se tenir à Kigali, au Rwanda, du 18 au 21 juin 2024, mais ce pays a renoncé à l’accueillir expliquant ce retrait par des «difficultés logistiques», rappelle l’agence Xinhua, précisant que « le président botswanais Duma Boko, qui a été élu au mois d’octobre, a expliqué que le Botswana allait réduire les dépenses excessives pour alimenter les réserves financières du pays».

Le thème prévu pour la troisième Conférence s’intitule « Les partenariats, moteurs du progrès ». La deuxième Conférence avait eu lieu à Vienne, en Autriche, du 3 au 5 novembre 2014, et la première Conférence à Almaty, au Kazakhstan, les 28 et 29 août 2003.

Selon l’ONU, les pays en développement sans littoral, qui n’ont pas d’accès direct à la mer, sont confrontés à des obstacles en matière de commerce, de connectivité et de développement. Sans ports maritimes, ils dépendent des pays de transit, ce qui entraîne des coûts commerciaux plus élevés et des retards.