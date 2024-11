Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont approuvé, jeudi 14 novembre, à l’unanimité, la reconduction du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) pour une année supplémentaire, jusqu’au 15 novembre 2025, d’après le service de presse de l’ONU.

La résolution 2759 (2024) adoptée, présentée par la France, prévoit le maintien du plafond actuel de troupes de 14 400 militaires et 3 020 policiers, et conserve les tâches prioritaires de la Mission, telles que définies récemment dans la résolution 2709 (2023), tout en actualisant la partie « assistance électorale » pour répondre à la demande formulée par les autorités centrafricaines en vue des élections présidentielle et législatives, prévues en 2025 et 2026.

Toujours selon le service de presse de l’ONU, le représentant de la République centrafricaine (RCA) s’est félicité que la résolution mentionne désormais, entre autres, la nécessité d’user de ressources locales, par exemple dans les projets de construction de la Mission ; soulignant que la préservation de la paix et de la sécurité passe également par le redressement économique du pays.

Le représentant centrafricain a salué ce renouvellement du mandat de la MINUSCA qui s’inscrit dans la continuité du mandat précédent, estimant que ce dernier a démontré sa pertinence dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’État, mais aussi la protection des civils et l’organisation d’élections locales.

Pour lui, cette approche demeure essentielle pour favoriser une meilleure diffusion du processus de paix au sein de la population.