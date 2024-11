La CAF (Confédération Africaine de Football) a exprimé ce 13 novembre 2024 ses vives condoléances suite à l’annonce publique du décès du Champion d’Afrique congolais et ex gardien de but Paul-Mohamed Otepa Kalambay à 76 ans.

Dr Patrice Motsepe, Président de la Confédération Africaine de Football, «exprime sa profonde tristesse après le décès de Paul Kalambay, vainqueur de la Coupe d’Afrique en 1974, ancien gardien congolais qui a également défendu les couleurs du TP Mazembe».

«Surnommé ‘Japan’, le portier a aussi pris part à la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Que l’âme de Paul Kalambay repose dans la paix éternelle», a davantage compati le dirigeant du football africain. Le Président de la CAF tient à «exprimer ses sincères condoléances, ainsi que celles de la Confédération Africaine de Football, à la famille de Paul Kalambay, à la FECOFA (Fédération congolaise de football), et au peuple de la République Démocratique du Congo», a conclu le communiqué de la faîtière du football africain.

La victoire de la RDC en phase finale de la CAN en 1974 et sa participation au Mondial 1974 demeurent les principaux faits d’armes de la sélection fanion de ce pays sur les 50 dernières années.