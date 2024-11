Le chef du Centre national de gestion des catastrophes en Afrique du Sud, Elias Sithole a fait état d’une «catastrophe nationale en se fondant sur l’impact du temps violent» qu’a connu le pays ces dernières semaines.

De graves inondations et tempêtes ont engendré plus de 10 morts et touché sept des neuf provinces du pays ces dernières semaines, a précisé la même source.

La déclaration de la «catastrophe nationale» permettra au Gouvernement de l’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé d’Afrique, de débloquer des fonds pour les provinces sinistrées afin de les aider à faire face aux dommages occasionnés par les inondations.

«Après avoir évalué l’ampleur et la gravité de ces intempéries, je classe l’impact causé par ce système météorologique violent dans les zones répertoriées comme une catastrophe nationale», a souligné Elias Sithole.

«Du 22 au 29 octobre, des pluies perturbatrices, des inondations, des vents violents et de la grêle ont eu un impact significatif dans les provinces du Cap-Oriental, du KwaZulu-Natal, de l’Etat libre, du Limpopo, du Nord-Ouest, du Gauteng et du Mpumalanga», a détaillé Elias Sithole.

Des intempéries qui au-delà de pertes en vies humaines, ont entraîné des dommages aux biens, aux infrastructures et à l’environnement, ou encore l’interruption de services de base, souligne le Centre national de gestion des catastrophes d’Afrique du Sud.