Le président togolais, Faure Gnassingbé s’est entretenu le mercredi 13 novembre à Bakou, avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, en marge de la tenue de la 29ème COP (Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques).

La rencontre a permis aux deux dirigeants de «passer en revue l’état de la coopération entre le Togo et l’Azerbaïdjan ainsi que les perspectives de renforcement de ce partenariat», a annoncé la présidence togolaise.

Les deux Chefs d’Etat ont aussi saisi cette occasion, pour échanger autour «d’enjeux économiques, environnementaux et les différentes crises qui affectent le monde, ainsi que les perspectives de coopération entre Lomé et Bakou dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture», ajoute la même source.

Ilham Aliyev a exprimé à ce titre, son «attachement aux relations entre Bakou et Lomé», et a remercié Faure Gnassingbé «pour sa participation active au Sommet des dirigeants mondiaux pour l’action climatique» à la COP29. Il s’est également félicité de l’engagement du Togo dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Lomé et Bakou ont établi en décembre 2010 des relations diplomatiques promouvant des «accords de coopération dans les secteurs des douanes et du transport aérien».