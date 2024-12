Le parti de l’opposition Mouvement des Générations Capables (MGC) en Côte d’Ivoire a décidé, samedi 30 novembre, à l’issue de la 1ère Convention ordinaire de la formation politique tenue à Moossou (Sud), de confier à sa présidente, l’ex-première dame Simone Ehivet Gbagbo, la charge de le représenter à la Présidentielle d’octobre 2025, selon les informations rapportées sur la page Facebook du parti.

« Aujourd’hui, je me tiens devant vous en ma qualité de candidate désignée par le MGC pour défendre les couleurs de mon parti », a déclaré Simone Ehivet lors de la cérémonie de son intronisation, ajoutant que « j’ai accepté d’être candidate à l’élection présidentielle d’octobre 2025 parce que je crois profondément que chaque Ivoirien, quelle que soit sa condition, est capable, s’il le veut vraiment, de transcender toutes les sortes d’épreuves pour rêver, pour créer, pour bâtir et pour réussir ».

Elle a promis « construire une Côte d’Ivoire totalement transformée, modernisée et prospère, dans une Afrique décomplexée, développée, équipée, incontournable, forte et respectée de tous », et ce en s’appuyant sur trois piliers essentiels, à savoir la réconciliation nationale, la transformation et la souveraineté.

L’événement s’est déroulé dans une ambiance festive, en présence, entre autres, de représentants de plusieurs partis politiques de l’opposition dont le PDCI-RDA avec l’ancien maire Akossi Benjo et le COJEP avec Blé Goudé.

Lors de la Convention, le MGC a procédé aussi à l’adoption de son projet de société et de son programme de gouvernement, qui ont fait l’objet de plusieurs mois de travail, indique-t-on.