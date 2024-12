La Direction générale de la police nationale en Côte d’Ivoire a lancé ce lundi 2 décembre, en collaboration avec le ministère des Transports, une vaste opération de contrôle des documents afférents à la conduite des véhicules, dénommée «Epervier sur nos routes», dans l’objectif de faire baisser l’incivisme et les accidents de la route et ce, à l’approchent des fêtes de fin d’année.

L’opération, qui touche toute l’étendue du territoire national, a démarré à la préfecture d’Abidjan. Le contrôle concerne précisément la visite technique et l’assurance, les vitres teintées non d’origine et les plaques d’immatriculation non conformes des véhicules et des engins à 2 et 3 roues.

Le préfet de police d’Abidjan, Roger Kollo Yéo qui précise qu’ en moyenne, près de 600 accidents de la voie publique, sont enregistrés chaque semaine à Abidjan, a indiqué que l’opération «Epervier sur nos routes»

fait suite à une précédente opération de 72 heures ayant permis de constater qu’un nombre important d’usagers de la route en Côte d’Ivoire circulent sans documents valables, ce qui contribue à la multiplication des accidents de la circulation qui ont atteint un pic au cours du dernier trimestre de l’année.

A travers cette opération, les autorités visent à faire respecter la réglementation en vigueur en matière de police de la route, tout en réprimant les infractions au code de la route. Il sera également question de mettre à la disposition du Bureau central national Interpol tout engin roulant volé à l’international et retrouvé dans le pays.