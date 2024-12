Les autorités guinéennes ont appelé ce 2 décembre 2024 les populations guinéennes au calme après les bousculades meurtrières survenues au Stade du 3 avril de N’Zérékoré (Sud-est de la Guinée), ayant fait au moins 56 morts et des dizaines de blessés. Une enquête officielle est ouverte, assurent-elles et un deuil national a été décrété par le gouvernement.

«Je présente, aux vaillantes populations de Labé et de N’Zérékoré, au peuple de Guinée, et en particulier aux familles endeuillées, mes sincères condoléances, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés», a compati le Président de la Transition, Mamadi Doumbouya.

«J’en appelle au calme et à la sérénité pour une meilleure gestion de cette catastrophe, afin de renforcer notre volonté commune de vivre ensemble, fondée sur la paix et la cohésion sociale», a ajouté le dirigeant guinéen.

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah a annoncé à N’Zérékoré ce lundi «trois jours de deuil national» après ces bousculades monstres qualifiées de «tragédie». Son Gouvernement pointe la responsabilité des supporters mécontents de l’arbitrage du match de football à l’origine de ces pertes en vies humaines au nombre de «56 morts et de nombreux blessés graves» selon le bilan officiel rendu public lundi par le gouvernement guinéen.

Une «Commission d’enquête» sera constituée pour statuer sur les causes et circonstances de cette tragédie et situer les responsabilités, a promis Mamadi Doumbouya.