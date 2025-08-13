La Marine royale marocaine s’est exprimée, ce mardi 12 août, sur une vidéo diffusée sur certains médias et réseaux sociaux, montrant un membre de sa patrouille « se livrer à un comportement qualifié d’inapproprié envers une personne soupçonnée d’être un migrant en situation irrégulière potentiel près de l’enclave occupée de Ceuta».

La branche navale des Forces armées royales du Maroc a annoncé dans un communiqué, qu’une enquête a été ouverte afin d’en déterminer les circonstances précises.

D’emblée, La Marine Royale a souligné «avec la plus grande fermeté qu’un tel comportement est totalement inacceptable», réitérant son «engagement total en faveur de la protection des droits humains et de la préservation de la dignité des personnes».

La Marine a promis que « si une transgression ou une implication est avérée, toutes les mesures disciplinaires et juridiques dissuasives seront prises, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur».

Pour rappel, la Marine royale a, entre autres, pour mission de protéger les côtes du Royaume et de lutter contre la contrebande et l’immigration clandestine.