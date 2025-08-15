Le Gouvernement de la Transition au Mali a annoncé, jeudi 14 août dans un communiqué, l’arrestation « d’un groupuscule d’éléments marginaux » des Forces Armées et de Sécurité maliennes et d’un ressortissant français, pour des infractions pénales visant à déstabiliser les Institutions de la République.

Bamako regrette qu’au moment où le pays est mobilisé pour consolider sa « souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel », des militaires et civils cherchent « à briser, avec l’aide des États étrangers, la dynamique de la Refondation du Mali».

Les autorités ont salué à la même occasion, le professionnalisme et la vigilance des services spécialisés, ayant permis de mettre en échec cette « conspiration », et d’arrêter des acteurs, dès le 1er août 2025.

Le ressortissant français concerné, répondant au nom de VEZILIER Yann, aurait agi, selon le communiqué, pour « le compte du Service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires dont les Généraux de Brigade Abass Dembele et Néma Sagara».

L’exécutif malien a rassuré l’opinion que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d’éventuels complices, tout en soulignant que les Forces Armées et de Sécurité restent bien déterminées à accomplir leur mission de lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes.

La situation serait « totalement sous contrôle », toujours d’après le Gouvernement qui a invité les populations « au calme » et à la vigilance face aux « tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours».