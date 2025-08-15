Les autorités guinéennes et maliennes ont échangé, jeudi 14 août à Conakry, sur la question de la libre circulation des personnes et des biens entre leur deux pays, lors d’une audience accordée par le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, à une délégation malienne, conduite par le ministre des Maliens établis à l’étranger et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher.

« Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de lever les obstacles à la mobilité », indique un communiqué de la Primature guinéenne, précisant que le déplacement de la délégation malienne à Conakry, s’inscrivait dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Guinée et le Mali.

Lors de la rencontre du Chef de l’exécutif guinéen avec la délégation malienne, d’autres sujets d’intérêt commun ont été abordés, notamment le renforcement de la coopération économique et la collaboration en matière de sécurité.

Conakry et Bamako ont convenu de poursuivre leurs échanges pour consolider cette coopération bilatérale.