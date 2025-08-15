Le Bénin suit de près la situation de ses ressortissants qui seraient en insécurité au Gabon et entreprend la démarche de recenser prochainement les Béninois qui voudraient regagner volontairement leur pays natal.

Dans un communiqué publié ce jeudi 14 août, le ministère béninois des Affaires étrangères indique avoir pris connaissance, à travers divers médias et réseaux sociaux, de menaces et d’actes d’intimidation visant la communauté béninoise au Gabon.

Cette situation ferait suite, toujours selon les informations relayées par les médias et reprises dans le communiqué, à l’attribution de places de marché dans la ville de Lambaréné, dans un contexte marqué par l’adoption récente de nouvelles restrictions concernant la pratique de certaines activités économiques par des étrangers.

Réaffirmant sa détermination à veiller, en toutes circonstances, à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l’étranger, le ministère béninois des A.E a toutefois invité ses compatriotes installés au Gabon à la sérénité et à la retenue, tout en leur rappelant l’obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d’accueil.

La diplomatie béninoise entend initier dans les prochains jours, en coordination avec les autorités de Libreville, une mission d’identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire, précise le communiqué.

Par ailleurs, Porto-Novo a tenu à souligner que, tout en respectant la souveraineté de chaque État, le Bénin demeure profondément attaché à l’idéal panafricaniste des pères fondateurs et à la solidarité africaine, qui prescrit que chaque Africain puisse se sentir chez lui partout où il se trouve sur le continent ; condition nécessaire à une intégration réelle et à un développement harmonieux.