La sélection marocaine des joueurs locaux a battu son homologue zambienne par 3 buts à 1, lors de la quatrième journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), jeudi au stade Kasarani à Nairobi.

Les buts de l’équipe du Maroc ont été inscrits par Mohamed Hrimat (45+2e), Oussama Lamlioui (67e) et Sabir Bougrine (90 + 5e) et l’unique but du onze zambien a été réalisé par Andrew Phiri (70e).

Les hommes du sélectionneur national marocain, Tarik Sektioui ont pris l’initiative dès le coup d’envoi du match, multipliant les incursions offensives dans la surface de réparation de l’équipe adverse dont la défense s’est avérée coriace, obstruant le mouvement des joueurs marocains.

En première période, les Lions de l’Atlas A’ ont raté pas mal d’occasions de scorer et n’ont finalement réussi à inscrire leur premier but qu’en temps additionnel (45+2e) grâce à un corner bien servi par le capitaine d’équipe, Mohamed Rabie Hrimat.

Au retour des vestiaires, la Zambie est passée à l’offensive au lieu de se contenter de serrer sa défense, ce qui a permis aux attaquants marocains de creuser l’écart à la 67e minute par Oussama Lamlioui, sur une passe bien centrée de Youssef Mehri.

Trois minutes plus tard, les Chipolopolos ont réduit la marque sur corner, mais le Marocain Sabir Bougrine a définitivement scellé le sort de cette rencontre en temps additionnel (90 + 5e) grâce à une reprise d’un ballon mal dégagé par le gardien zambien pour alourdir le score final à 3-1.

Le match ayant opposé jeudi soir les deux autres équipes du groupe A, l’Angola et la RDC, s’est soldé par la victoire des Congolais par 2-0 qui comptent désormais 6 points en ex æquo avec le Maroc, alors que l’Angola (4 pts), et la Zambie (0 pt), quittent la compétition.

Pour le compte de la dernière journée, prévue dimanche prochain (13h00 GMT +1), le Maroc affronte la RD Congo dans un match décisif pour la qualification au tour suivant, alors que le Kenya, qui n’a pas disputé cette journée, reste leader du groupe A et jouera contre la Zambie.