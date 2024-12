Dans le cadre de sa visite de 48H en Angola, le Président américain, Joseph R. Biden s’est entretenu ce mardi 3 décembre à Luanda, avec son homologue angolais, João Lourenço, autour de plusieurs sujets d’intérêt commun entre les deux Etats.

Joe Biden a mis en relief à Luanda, la capitale angolaise, la transformation des relations entre les États-Unis et l’Angola et a réaffirmé «l’engagement commun des deux Etats à continuer de collaborer face aux défis mondiaux», indique le Département d’Etat américain, précisant que les deux dirigeants ont également discuté « des opportunités substantielles de commerce et d’investissement, qui maintiennent la compétitivité de nos entreprises et défendent les intérêts des travailleurs».

Le Président Biden a mis en avant «la portée des engagements des États-Unis à hauteur de plus de 3 milliards de dollars à l’égard de projets d’infrastructure en Angola en soutien au Corridor transafricain de Lobito, une initiative multinationale qui vise à accélérer la croissance économique inclusive, et à mettre en lien les marchés le long de ce Corridor avec le reste du monde, tout en créant des emplois de qualité et en améliorant la vie et les moyens de subsistance» de millions de personnes, précise la même source.

Sur le plan politique, le Président américain a «salué le rôle de l’Angola dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique subsaharienne, notamment ses efforts de médiation dans le conflit qui sévit dans l’est de la RDC», ajoute la diplomatie américaine.

Le locataire de la Maison Blanche achève son séjour angolais ce 4 décembre. C’est la première visite d’Etat en Afrique d’un Chef de l’Etat américain. En 2022, il était certes en Egypte, mais y avait pris part à une édition de la COP (Conférence des Parties sur le climat mondial).