Le Secrétaire principal au ministère kenyan de l’Intérieur et de l’Administration nationale, Raymond Omollo a révélé ce mardi 3 décembre, que près de 4.000 familles déplacées se trouvent dans l’ouest du pays après les dernières inondations.

«Les comtés de Busia et Kisumu font partie des plus violemment touchés après les fortes pluies de la semaine écoulée, qui ont déplacé 3.970 familles. Ce déplacement est largement attribué au débordement des rivières Nzoia, Nyando, Yala, Miriu et Awach», a détaillé Raymond Omollo dans un communiqué.

Le Gouvernement relogera les communautés à risques dans de meilleurs logements et redessinera des couloirs riverains de 30 mètres de large le long des cours d’eau et des autres grandes étendues d’eau pour réduire les déplacements, a tenté de rassurer l’Etat kenyan.

Alors que la pluie continue de s’abattre sur le Kenya, le gouvernement kenyan indique que ces déplacés sont actuellement hébergés dans des camps au sein de différentes écoles.

L’Centre de prévisions et d’applications climatiques (ICPAC) de l’Autorité intergouvernementale pour le développement d’Afrique orientale (IGAD) a prévenu en novembre 2024, que des précipitations supérieures à la normale entraînant des inondations, sont attendues au courant de ce mois de décembre dans 8 Etats est-africains dont le Kenya.

L’ICPAC a par ailleurs indiqué que les zones sinistrées au Kenya devraient «recevoir entre 50 et 200 mm de pluie par jour, les habitants des zones à haut risque sont donc invités à faire preuve de vigilance».

En 2023, plusieurs pays d’Afrique orientale dont le Kenya avaient payé un lourd tribut aux inondations subites qui ont coûté la vie à au moins «270 personnes, et déplacé plus de 900.000 personnes», selon des chiffres d’organisations humanitaires.