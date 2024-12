Le ministre angolais de la Santé publique, Roger Kamba a précisé ce 05 décembre 2024 que de la République Démocratique du Congo (RDC) est «en alerte maximale face à l’émergence d’une maladie inconnue, une épidémie qui a déjà tué plus de 70 personnes».

Cette «épidémie respiratoire a déjà affecté 382 personnes depuis octobre 2024, des patients qui présentent des symptômes ressemblant à la grippe», a précisé le ministre, ajoutant qu’elle «été localisée dans la zone de Panzi relevant de la province du Kwango, située au Sud-ouest du pays.

Des équipes d’intervention spécialisée ont été envoyées sur le terrain pour identifier la nature de cette maladie, assurent les officiels congolais qui disent attendre «toujours les premiers résultats» de ces investigations.

Roger Kamba a précisé dans la foulé, que «soixante et onze décès ont déjà été rapportés, à savoir 27 morts dans des structures de soins et 44 autres dans les communautés, et environ 300 personnes ont guéri».

«Il y a beaucoup de chiffres qui ont été annoncés à plusieurs reprises. Nous ne nous sommes pas précipités à les communiquer parce que nous ne pouvons pas le faire sur la base de rumeurs. Nous sommes en alerte maximale. Nous considérons que c’est un niveau d’épidémie que nous devons surveiller de manière maximale», a souligné le ministre Kamba.

Citant des rapports de ses services techniques, le ministère congolais de la Santé explique que l’émergence de cette maladie inconnue coïncide avec la grippe saisonnière qui dure annuellement d’octobre à mars, avec un pic en décembre.