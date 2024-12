Les Ghanéens ont achevé dans une ambiance guillerette ce jeudi 5 décembre, la campagne électorale précédant la tenue des élections générales prévues pour ce samedi 7 décembre, un scrutin dont l’issue demeure indécise, au regard des grands enjeux politiques de l’heure dans le pays et de la virulence des mots échangés entre les candidats en lice, durant cette campagne électorale.

Les 18 millions d’électeurs conviés aux urnes vont choisir leurs nouveaux députés, et surtout leur nouveau Chef d’Etat devant succéder à l’octogénaire Nana Akufo-Addo qui a bouclé ses deux mandats constitutionnels de quatre ans.

Comme depuis 1992, date du début des élections pluralistes et démocratiques au Ghana, deux grandes formations politiques sont en lice pour le compte des élections parlementaires et de la présidentielle.

Dans le cadre du scrutin présidentiel, deux principaux candidats s’affrontent dans les urnes. Il s’agit de Mahamudu Bawumia, actuel vice-président et candidat du Nouveau parti patriotique (NPP) au pouvoir et de John Dramani Mahama, ex-chef d’Etat ad intérim et leader du Congrès national démocratique, principal parti d’opposition (NDC).

Ce dernier a ouvertement critiqué le NPP pour son bilan économique «chaotique» alors que le premier a battu campagne autour du slogan «Break the 8 (Briser le symbole et mythe du chiffre 8)». Une dérision subtile d’une sempiternelle accusation du NDC qui a mené campagne contre «un troisième mandat consécutif du NPP au pouvoir» depuis 2016.

Pour la première fois dans le cadre d’une élection présidentielle au Ghana, les deux principaux challengers sont originaires du nord du pays. Si Mahamudu Bawumia l’emporte, ce sera la première fois qu’un parti va chapeauter la gouvernance politique au Ghana durant les douze dernières années, depuis l’avènement de l’ère démocratique à la faveur d’un coup d’Etat accompli par le défunt Jerry J. Rawlings au Ghana, devenu est un modèle démocratique et d’alternance au Sud du Sahara.