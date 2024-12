L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a annoncé ce 5 décembre la par la voix de son administrateur général, Amadou Alpha Sall, avoir «découvert 40 nouveaux virus en 100 ans d’existence».

Organe phare au Sénégal et de référence en Afrique occidentale sur le plan médical et scientifique, l’IPD est en train de prendre des «dispositions pour produire des vaccins contre la rougeole et la rubéole ainsi que contre la maladie de la vallée du Rift», a révélé Amadou Alpha Sall.

L’IPD, selon les dires de son administrateur, nourrit l’ambition de produire «des vaccins qui sont pertinents pour le continent africain et contre des pathologies qui posent plus de problèmes», des vaccins pour protéger les «populations contre les maladies épidémiques, pandémiques, émergentes et ré-émergentes».

S’inscrivant dans une nouvelle ère technologique, la direction de l’IPD a également annoncé avoir acquis des «technologies de pointe comme l’algèbre génomique qui associe la théorie mathématique et l’algèbre».

Crée en 1924, l’Institut qui s’apprête à célébrer son centenaire, est une fondation sénégalaise à but non lucratif reconnue d’utilité publique et qui met à la disposition des communautés scientifiques et sanitaires «des solutions de soins de santé et des services de laboratoire».