Après le froid ayant marqué les relations de voisinage entre le Ghana et le Brurkina Faso (entre 2022 et 2024, suite à des accusations d’Accra faisant état de la présence de Wagner sur le sol burkinabè), Ibrahim Traoré souhaite une coopération sous un nouveau jour avec son voisin ghanéen.

Ce 09 décembre 2024, le jeune dirigeant burkinabè a adressé à son tour ses vives félicitations au Président élu du Ghana. En insistant subrepticement sur l’ouverture d’une nouvelle ère de coopération. «J’adresse mes vives félicitations au Président John Dramani Mahama, pour sa victoire éclatante à l’élection présidentielle», a formulé le Chef de l’exécutif burkinabè.

Il souhaite surtout que le mandat de John Mahama à la tête du Ghana «voie le raffermissement des relations séculaires de bon voisinage entre les deux pays, et qu’ensemble, nous construisions un espace sous-régional plus fort, mieux intégré et résilient pour le bonheur de nos peuples».

Les Ghanéens ont aussi renouvelé ce 07 décembre 2024 leur Parlement formé de 276 membres. Un scrutin législatif aussi remporté par le NDC de John Mahama, selon une concession du parti NPP, son rival.

La publication des chiffres provisoires globaux de ces deux scrutins est attendue ce 09 décembre 2024 par la Commission électorale nationale.