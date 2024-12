Le KTB (Kenya Tourism Board), organe public chargé de la promotion du Tourisme au Kenya, a annoncé ce 11 décembre qu’il envisage de «s’appuyer sur le sport pour augmenter le nombre annuel de touristes au Kenya».

La Directrice générale du KTB, June Chepkemei a déploré ce mercredi à l’occasion d’un Forum sur le tourisme à Nairobi, «que le Kenya n’accueille que peu de visiteurs en lien avec le sport, avec à peine 4.600 touristes sportifs enregistrés entre janvier et octobre 2024».

«Pour dynamiser l’offre touristique, notre objectif est de permettre au secteur du voyage de mieux comprendre et de mieux organiser les opportunités liées au tourisme sportif», a projeté June Chepkemei.

Le KTB mise indirectement sur l’accueil de grands évènements sportifs par le Kenya, locomotive économique d’Afrique orientale, pour booster le secteur touristique national. Le Kenya va accueillir début 2025 le ‘CHAN 2024’ dans le cadre d’une co-organisation avec l’Ouganda et la Tanzanie. Un grand exercice avant la co-organisation de la CAN 2027 par ces mêmes trois Etats.

La possibilité d’accueillir des événements sportifs locaux et internationaux clés permettrait au Kenya «d’élargir son portefeuille d’offres touristiques et de proposer différentes alternatives aux voyageurs en quête d’aventure et de sport», a défendu dans ce sens June Chepkemei.

Pour les mêmes objectifs d’amélioration des recettes touristiques du Kenya, le KTB a exhorté les Fédérations sportives du pays «à synchroniser le calendrier de leurs événements sportifs» afin que les voyagistes puissent plus facilement tirer parti des événements-phares, et faire du Kenya une destination touristique de premier choix.