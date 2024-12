Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a décidé de mettre à la disposition de la Zambie une enveloppe de 108 millions de dollars américains destinée à la mise en place du Programme d’appui à la viabilité budgétaire et à la résilience économique.

Ce prêt vise à renforcer la gouvernance économique du pays et à opérer des réformes du secteur réel pour asseoir une économie zambienne résiliente et diversifiée, précise le communiqué publié jeudi par la BAD.

D’après ce document, le programme d’appui en question, contribuera d’une part, à améliorer la mobilisation des recettes intérieures grâce à un appui à la mise en œuvre de plusieurs mesures, dont le déploiement de la solution de facturation électronique, l’enregistrement de 12.000 contribuables assujettis à la TVA, l’adhésion du pays au Forum mondial sur la transparence fiscale et l’échange d’informations à des fins fiscales.

D’autre part, le programme prévoit de stimuler le développement agro-industriel pour la croissance économique en apportant un soutien à la stratégie de mécanisation agricole mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture et la création de dix centres de mécanisation ; l’objectif étant d’améliorer la productivité agricole, d’accroître la production et d’approvisionner les marchés nationaux et internationaux.

Il est également indiqué que le projet accompagnera le ministère de l’agriculture, à travers un mécanisme de financement de l’agriculture durable, en décaissant environ 9,4 millions de dollars pour la saison agricole 2023-2024.

Selon Raubil Durowoju, responsable pays de la BAD en Zambie, ce « programme multisectoriel est conçu pour renforcer la viabilité budgétaire, accroître la participation du secteur privé à l’économie, en mettant particulièrement l’accent sur le développement agro-industriel, les investissements climato-intelligents, y compris les partenariats public-privé et le développement des micros, petites et moyennes entreprises ».

Le Groupe de la BAD souligne que son portefeuille actif pour la Zambie comptait, au 30 novembre 2024, un total de 24 projets pour un montant global de 872,3 millions de dollars.