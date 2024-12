Le Premier Ministre gabonais, Raymond Ndong Sima a procédé, mardi 17 décembre, à l’installation du Président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes, et, par la même occasion, au lancement officiel des activités de ladite Commission, lors d’une cérémonie tenue en présence de plusieurs hautes personnalités dont la Représentante du Système des Nations Unies au Gabon.

Le Président de la Commission chargée de la lutte contre la traite des personnes n’est autre que l’actuel ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul Marie Gondjout, indique un communiqué officiel.

Un Conseil des ministres tenu le 23 février 2024 avait adopté un Projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de Prévention et de Lutte contre la Traite des Personnes en République Gabonaise, ayant pour mission de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, de renforcer les capacités des acteurs impliqués et de mettre en place des comités de veille provinciaux pour identifier, prendre en charge et protéger les victimes.

Le lancement de cette Commission marque ainsi une étape décisive qui témoignage de la volonté des autorités gabonaises de renforcer le dispositif national de protection des droits humains et de lutte contre la traite des personnes.

Le communiqué souligne que la création de ladite Commission et l’installation de son Président s’inscrivent dans le cadre des engagements internationaux de la République gabonaise, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et le Protocole additionnel relatif à la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes, particulièrement des femmes et des enfants

La Commission est présentée comme un organe interministériel stratégique qui réunit les représentants de différents départements ministériels et bénéficie d’une collaboration étroite avec le Département d’État américain.