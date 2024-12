La Chambre des représentants du peuple éthiopien (CRPE), Chambre basse du Parlement, a adopté ce mardi 17 décembre, un projet de loi permettant «aux banques étrangères d’opérer en Ethiopie», second pays le plus peuplé d’Afrique, après le Nigeria, avec plus de 120 millions d’âmes.

L’adoption du projet de loi en question baptisé «proclamation sur les activités bancaires», constitue une étape-clé dans l’accélération de l’ouverture du secteur bancaire éthiopien aux investisseurs étrangers.

Votée à la majorité des députés éthiopiens, cette «proclamation» s’inscrit dans une dynamique initiée en 2018 at qui vise une libéralisation accrue de l’économie éthiopienne. Cette dynamique a été enclenchée au départ, dans le secteur des télécoms, car le secteur bancaire éthiopien était historiquement, fermé aux banques étrangères.

Le Gouverneur de la Banque nationale d’Ethiopie (NBE), Mamo Mihretu s’est félicité du vote de cette nouvelle loi au Parlement, estimant que ce vote «permettra à l’économie éthiopienne de rester stable», avant de préciser que le projet de loi définit clairement «les principaux objectifs de la NBE, y compris la garantie de la stabilité des prix, et la promotion d’un système financier robuste».