Des délégations de la Chambre des représentants et du Conseil d’État libyens, ont achevé ce jeudi 19 décembre à Bouznika au sud de Rabat, les travaux de leur réunion consultative dans le cadre du Dialogue inter-libyen et ce, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

A l’ouverture mercredi de cette réunion, Nasser Bourita a mis l’accent sur l’importance de la souveraineté nationale de la Libye et souligné la nécessité de garantir une solution «libyo-libyenne», en dehors de toute ingérence étrangère. «Nous soulignons les positions fermes du Royaume du Maroc à l’égard de la crise libyenne, en insistant sur la non-ingérence et le respect des choix du peuple libyen», a déclaré Bourita, assurant que le soutien aux mesures prises par les institutions libyennes constitue la voie la plus efficace pour parvenir à une stabilité durable dans le pays.

Il a en outre, indiqué que l’esprit de l’accord politique signé en 2015 à Skhirat, sous l’égide marocaine, demeure « une référence essentielle pour guider les consultations actuelles entre les parties libyennes », relevant que «le peuple libyen a démontré sa capacité à prendre des décisions importantes lorsque l’intérêt national prime».

Le chef de la diplomatie marocaine a également insisté sur l’importance de préserver l’unité et la souveraineté de la Libye, tout en réitérant l’engagement sincère du Maroc à accompagner ce pays dans la recherche d’une solution pérenne à sa crise politique et institutionnelle, affirmant que «le dialogue libyen ne peut être fructueux qu’en l’absence des ingérences étrangères».

A l’issue de leur réunion consultative ce jeudi à Bouznika, les parlementaires libyens ont exprimé, leur gratitude au Maroc pour ses efforts inlassables visant à mettre fin à la crise politique et institutionnelle qui persiste depuis 2011 en Libye et y rétablir la sécurité et la stabilité. «Nous réitérons nos profonds remerciements et notre immense gratitude au Maroc frère, Roi, gouvernement et peuple, pour l’hospitalité, l’accueil chaleureux et le grand soutien que le Royaume n’a eu de cesse de fournir au peuple libyen pendant plusieurs années afin de mettre fin à la crise et de rétablir la sécurité, la stabilité et l’unité en Libye», ont déclaré les 60 membres des deux institutions parlementaires dans un communiqué final lu par Salah Mitou, membre du Haut conseil d’État.

Pour rappel, sur instructions du Roi Mohammed VI, le Maroc a accueilli en 2015 à Skhirat une série de rounds de dialogue inter-Libyens, sous l’égide des Nations unies, qui ont abouti à l’Accord de Skhirat. Cet accord avait débouché sur la formation du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale (GNA), l’établissement de mécanismes visant à unifier les institutions de l’Etat et l’organisation d’élections afin d’achever la mise en place des institutions de l’Etat libyen, garant de l’unité nationale et de la souveraineté territoriale de la Libye.