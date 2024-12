«Stabilité macroéconomique, amélioration de l’environnement des affaires, hausse des opportunités d’emploi et une réduction de la pauvreté» sont les grandes projections de l’exécutif nigérian pour l’exercice 2025, telles énoncées par le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu ce 18 décembre 2024 devant le Parlement.

C’est un Bola Tinubu résolument optimiste qui s’est présenté ce mercredi, devant les parlementaires de son pays dans le cadre de la présentation du «budget national 2025» au cours d’une session conjointe de l’Assemblée législative bicamérale à Abuja (capitale fédérale).

«Les réformes que nous avons mises en place commencent à porter leurs fruits. Les Nigérians connaîtront bientôt une économie meilleure et plus fonctionnelle», a promis Tinubu.

«Notre économie réagit positivement aux mesures de relance. Nous avons pour but de stimuler l’économie en mettant en œuvre des plans de relance budgétaire ciblés, par le biais de dépenses publiques et de dépenses spécifiquement non inflationnistes», a encore défendu l’ex-Gouverneur de Lagos devenu Président fédéral du Nigeria.

Le budget d’Etat pour l’année 2025 a les mensurations globales suivantes : il est estimé à 49.800 milliards de nairas (environ 32 milliards de dollars américains), avec un «taux de croissance de 3,46% au troisième trimestre de l’année 2024 contre 2,54% à la même période en 2023» et les réserves de change du pays «s’élèvent désormais à près de 42 milliards de dollars, offrant un solide tampon contre les chocs extérieurs» au pays.

Les deux tiers des plus de 220 millions d’habitants du Nigeria sont confrontés à une inflation galopante depuis mai 2023, suite à l’arrêt des subventions étatiques sur les produits pétroliers.