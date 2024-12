L’Agence nationale de réponse aux catastrophes du Mozambique a révélé ce lundi 23 décembre, de nouveaux chiffres relatifs aux dégâts humains causés par le passage du puissant cyclone Chido dans ce pays d’Afrique australe le week-end des 14 et 15 décembre 2024.

Ladite Agence a rappelé que le cyclone Chido «a touché terre dans le nord du Mozambique», et que son bilan humain «est monté à 120 morts, 868 blessés et plus de 680.000 sinistrés». Le premier bilan de ce sinistre affichait 30 morts seulement.

Le pouvoir central mozambicain souligne que les provinces de Cabo Delgado, Nampula et Niassa situées au nord du pays, demeurent les plus impactées par cette catastrophe naturelle en raison des fortes précipitations, des inondations et des orages ayant accompagné le cyclone Chido.

S’agissant des dégâts matériels, le gouvernement de Maputo indique que «plus de 150.000 foyers ont été complètement ou partiellement détruits, 250 écoles, 89 bâtiments publics et 52 établissements de santé, et près de 110.000 étudiants ont été touchés» par ce déchaînement de la Nature. Deux «abris d’urgence» accueillent «1.349 personnes» sinistrées dans le pays après le passage de Chido.