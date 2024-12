Le Conseil National de la Transition (CNT-Parlement de la Transition en Guinée) a adopté ce 23 décembre, «le volet recettes de la Loi de finances 2025, estimé à plus de 35.000 milliards de Francs guinéens (GNF), soit environ 4,1 milliards de dollars».

Au moment où la Transition guinéenne s’apprête à rentrer dans une année décisive en 2025 marquée par de prochaines élections, les recettes projetées par la loi de finances pour l’exercice 2025, sont «en hausse de 14,09% par rapport au volet recettes de 2024», a mis en valeur le CNT.

Les Parlementaires de la Transition ont mis en relief le démembrement des recettes de la loi de finances 2025. Ces recettes sont formées par des «recettes fiscales estimées à 89,22%, de dons (4,13%) et d’autres recettes (6,65%)». Soit une augmentation de plus de 4.000 milliards de GNF (470 millions de dollars) de recettes.

«Cette augmentation s’explique par la poursuite des plans de réformes et de la modernisation des régies de recettes, de l’application du prix de référence de la bauxite, ainsi que d’autres mesures élargies à l’assiette fiscale», a expliqué le rapporteur général du CNT, N’Gouamou Fabara Koné, avant le vote des Parlementaires.

La loi de finances 2025 de la Guinée-Conakry, 2è plus imposant pays minier en Afrique de l’ouest derrière le Nigeria, prévoit en 2025, un taux de croissance économique de 7% du PIB, un taux d’inflation moyen annuel de 6%, et un taux de pression fiscale compris entre 12% et 13%.