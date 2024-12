Le Président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé chef des armées, a effectué ce mercredi 25 décembre, une visite surprise aux Forces de défense et de sécurité déployées dans la région des Savanes, avec lesquels il a partagé «la joie de la fête de Noël», indique un communiqué officiel.

Les forces de défense et de sécurité concernées sont celles du Poste de commandement opérationnel (PCO) de Koundjoaré et du Poste de combat avancé (PCA) de Gbamonte, précise la même source.

D’après le communiqué, le Chef de l’Etat a «renouvelé son soutien et sa confiance aux troupes déployées à ces deux postes spéciaux et les a félicitées pour le professionnalisme et l’efficacité dont elles font montre sur le terrain».

A cette même occasion, Gnassingbé «a donné aux troupes de nouvelles orientations afin qu’elles puissent mener efficacement leur mission de prémunir le Togo contre les menaces sécuritaires, et de défendre l’intégrité territoriale» du pays.

Les troupes ont, à leur tour et à travers leur commandement, remercié le chef des armées pour «son attention particulière et lui ont exprimé leur totale adhésion aux recommandations et orientations» reçues.

A signaler que l’Opération militaire Koundjoaré est un dispositif mis en place depuis septembre 2018 pour lutter contre l’insécurité et les menaces terroristes dans le pays, en particulier dans la région des Savanes.