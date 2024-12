Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou projette une année 2025 sous de «très belles perspectives», un optimisme affiché lors de son bref séjour dans la capitale togolaise, Lomé marqué par une audience que lui a accordée, le président togolais, Faure Gnassingbé.

«Nous avons fait à son Excellence Faure Gnassingbé le point sur la situation économique d’ensemble dans l’Union (UMOA) et surtout les perspectives qui sont favorables ».

Dans la région ouest-africaine, a-t-il ajouté, «nous avons une croissance soutenue, la plus forte sur le continent. Le taux d’inflation est également à la baisse et les différentes mesures prises par les pays membres de l’UEMOA ont permis de juguler l’inflation, et d’évoluer vers des niveaux conformes à nos objectifs. Il y a donc de très belles perspectives sur 2025-2026».

A l’occasion de son entrevue avec Gnassingbé, l’économiste ivoirien Brou a également salué les efforts endogènes déployés par le Togo pour contrer l’inflation.

Le Gouverneur de la BCEAO fait régulièrement le point aux huit Chefs d’Etat des pays de cette sous-région autour de l’évolution macroéconomique au sein de l’UEMOA.