Les recettes touristiques de la Tunisie ont enregistré une progression de «7,8% à la date du 20 décembre 2024 par rapport à la même période en 2023», a révélé ce jeudi 26 décembre, la Banque centrale de Tunisie (BCT).

La BCT justifie cette bonne santé du secteur touristique tunisien, en mettant en avant les indicateurs «monétaires et financiers» recensés dans ce secteur, soulignant que les recettes engrangées par le tourisme dans ont franchi la barre de 7,2 milliards de dinars (2,2 milliards de dollars) pour le compte de la saison 2024.

Le dynamisme du secteur touristique tunisien s’accompagne d’autres bonnes nouvelles macroéconomiques annoncées par la BCT qui annonce que les avoirs nets en devises du pays qui sont à l’heure actuelle «stables» et s’élèvent à 25 milliards de dinars (7,8 milliards de dollars) et couvrent l’équivalent de 115 jours des importations du pays.

S’agissant de la dette extérieure du pays, la BCT fait état d’une «hausse de 20,3% pour plus de 13,7 milliards de dinars (4,3 milliards de dollars) à la date du 20 décembre 2024», une donne couverte par les revenus du travail cumulés qui ont «progressé à hauteur de 5,5%, pour passer à 7,8 milliards de dinars (2,4 milliards de dollars) contre 7,4 milliards de dinars (2,3 milliards de dollars) en décembre 2023». La Tunisie fait face en interne à une série d’inflations depuis 2020 et à une crise économique et politique aggravée par le cumul des pouvoirs par le président Kaïs Saïed.