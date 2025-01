L’Agence nationale de gestion des élections (ANGE) au Tchad, a fait part, hier dimanche, du constat selon lequel certains candidats «adoptent des comportements contraires à la loi» en proclamant leur victoire après le triple scrutin (législatives, provinciales et communales) des 28 et 29 décembre 2024, «à travers des déclarations inopportunes et illégales».

«Il convient de rappeler à ces candidats et aux partis et regroupements des partis politiques qui les soutiennent que, selon le Code électoral, n’étant pas destinataires des procès-verbaux des bureaux de vote, ils ne sont nullement habilités à proclamer les résultats des élections», a déclaré le président de l’ANGE, Ahmed Bartchiret, précisant que son Agence est le seul organe habilité à publier les résultats provisoires, et le fera dans le délai légal.

Tout en appelant au «calme, à la patience et à la retenue» pendant l’attente des résultats, Bartchiret a prévenu que «tout comportement qui violerait les prescriptions légales exposera son auteur à la rigueur de la loi».

Plus de huit millions d’électeurs tchadiens se sont rendus aux urnes pour désigner les députés, les sénateurs et les conseillers communaux de leur choix. Par ailleurs, plusieurs candidats pointent déjà du doigt des fraudes qui ont émaillé le scrutin.