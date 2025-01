Le Porte-Parole du Département d’Etat américain, Matthew Miller s’est prononcé le lundi 6 janvier, sur l’avenir de la Transition politique en cours en Guinée-Conakry depuis septembre 2021, suite au renversement du Président Alpha Condé.

Les États-Unis s’inquiètent que la Guinée «n’ait pas respecté la date cible du 1er janvier 2025 pour le lancement de la dernière phase de son processus de Transition démocratique» et «appellent le Gouvernement guinéen à entreprendre un processus transparent et inclusif qui fasse participer tous les Guinéens», a souligné Matthew Miller.

Le Département d’Etat américain estime que «la transparence et l’inclusivité sont fondamentales pour une Transition vers un régime civil qui soit crédible, légitime et durable», demandant «instamment au Gouvernement de Transition d’annoncer et d’adopter des jalons clairs à des dates cibles ainsi que des mesures concrètes en vue de la tenue d’un référendum constitutionnel et d’élections démocratiques».

Le pouvoir du Président Mamadi Doumbouya a programmé la fin de la Transition guinéenne en 2025, en annonçant un référendum comme prélude à des élections consensuelles.

«Il est essentiel que toutes les composantes de la Société, y compris les Organisations de la Société civile, les partis politiques, les médias et le grand public, participent activement à l’élaboration de l’avenir de la Guinée et soient autorisés à prendre pleinement part au référendum et au processus électoral», a insisté le Département d’Etat.

Les USA réaffirment la constance de leur «engagement aux côtés du peuple guinéen qui recherche un avenir stable et démocratique», a conclu le Département d’Etat américain.