Le Département d’Etat américain a dénoncé ce mardi 6 janvier, une énième violation du cessez-le-feu précaire dans l’Est de la RDC, en conviant une nouvelle fois toutes les parties en conflit à privilégier le dialogue pour une fin rapide des hostilités.

«Les États-Unis condamnent les violations éhontées du cessez-le-feu dans l’Est de la République démocratique du Congo par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et sanctionné par les États-Unis et l’ONU», a vertement critiqué la diplomatie américaine.

«Nous réitérons l’appel que nous lançons depuis longtemps au Rwanda à retirer immédiatement de la RDC l’ensemble du personnel et des équipements de la Force de défense rwandaise», a réaffirmé Washington.

«Les avancées continues du M23, notamment la prise de la ville de Masisi le week-end écoulé, entravent les initiatives visant à parvenir à une paix négociée dans l’Est de la RDC, et nuisent aux civils dans la région et les déplacent. Le M23 doit immédiatement cesser les hostilités et respecter le cessez-le-feu», a mis en garde le Porte-parole du Département d’Etat, Matthew Miller.

Les USA pointent du doigt une nouvelle fois dans le cadre de ce conflit, l’appui décisif de Kigali à la rébellion du M23. «Pour mettre fin au conflit et aux souffrances, il est essentiel que la RDC et le Rwanda respectent leurs engagements à l’égard du processus de Luanda sous la médiation de l’Angola, et veillent à ce que le mécanisme de vérification ad hoc renforcé soit opérationnel», a recommandé vivement la diplomatie américaine. Le M23 a repris du service depuis bientôt 4 ans dans l’Est de la RDC malgré les dénonciations de l’ONU et de la communauté internationale.