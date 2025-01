L’Administration américaine Biden-Harris qui s’apprête à passer la main au pouvoir élu du Républicain Donald Trump le 20 janvier 2025, formule depuis le milieu de la semaine écoulée, une série de «messages de reconnaissance» à plusieurs partenaires-clés en Afrique et dans le monde.

La vice-présidente, Kamala Harris s’est entretenue la semaine écoulée avec le Président William Ruto du Kenya et l’a remercié pour son «partenariat ainsi que pour le travail qu’ils ont effectué en commun afin de renforcer les relations entre les États-Unis et le Kenya», a annoncé le Département d’Etat américain le week-end dernier.

«La vice-présidente américaine a réaffirmé que «les innovateurs africains façonneront l’avenir du monde. La candidate malheureuse des Démocrates à la présidentielle de 2024, Mme Harris s’est félicitée du rôle de premier plan que le Kenya continue de jouer sur la scène mondiale, notamment en dirigeant la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti».

Elle a en outre, souligné son intérêt soutenu pour l’accroissement de l’inclusion numérique sur tout le «continent africain et pour la réalisation de progrès dans les domaines de la technologie, de l’IA, du climat et de l’énergie propre, entre autres domaines de partenariat, en s’appuyant sur la visite du chef de l’État kenyan en mai 2024 aux USA et sur les efforts éployés par la vice-présidence auprès du secteur privé pour investir dans l’inclusion numérique».

Le Kenya a élevé au rang de partenaire stratégique des USA en Afrique durant le mandat (2020 à 2024), du Président démocrate, Joseph Biden.