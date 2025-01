Durant un échange téléphonique avec le Président français, Emmanuel Macron, la vice-présidente, Kamala Harris l’a remercié pour son partenariat tout au long de l’Administration Biden-Harris dans différents domaines de coopération dont l’Afrique.

La Vice-Présidente Harris a souligné singulièrement le soutien constant d’E. Macron à l’alliance de longue date entre les États-Unis et la France, alliance «fondée sur des principes et des valeurs démocratiques communes, et a mentionné à quel point leur partenariat avait fait progresser leurs priorités mondiales communes, de l’Afrique à l’Indopacifique, en passant par l’espace et la technologie», a résumé le Département d’Etat en fin de semaine écoulée.

Les deux hauts dirigeants ont par ailleurs évoqué leur première rencontre en novembre 2021 à Paris et leurs rencontres ultérieures à Washington et à Munich, mentionne la diplomatie américaine dans son compte-rendu.

A la même occasion, la Vice-Présidente a exprimé son « soutien constant à une OTAN forte et unie et remercié le Président Macron pour son soutien à l’Ukraine», ajoute le Département d’Etat.

Les USA ont été d’un grand apport géostratégique à l’opération Barkhane au Sahel (entre 2013 et 2022) en fournissant des renseignements déterminants sur les activités des Groupes armés terroristes (GAT), et en alimentant en plein vol des aéronefs français en opération au Sahel.

La France est par ailleurs partenaire des USA via l’UE, dans la mise en œuvre du projet du Corridor de Lobito qui bénéficie du plus lourd investissement américain dans le continent africain estimé à l’heure actuelle, à plus de 3 milliards US dollars.