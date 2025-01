L’Office du tourisme sud-africain (SAT) a fait état mardi dans un communiqué d’«une forte reprise et une forte croissance, soit une augmentation de 5,7%» du secteur touristique du pays durant les 10 premiers mois de l’année 2024.

«Entre janvier et octobre 2024, l’Afrique du Sud a accueilli 7,2 millions de visiteurs, soit une augmentation impressionnante de 5,7% par rapport à la même période de l’an dernier», s’est réjoui le SAT dans son communiqué..

Sur la base des chiffres excellents de 2024 et en se projetant sur 2025, le SAT qui fait office d’Agence nationale officielle de marketing touristique du gouvernement sud-africain, prévoit des résultats prometteurs du secteur touristique sud-africain durant les mois à venir.

«Dans le domaine du tourisme d’affaires, South African Tourism a jusqu’à présent obtenu 53 candidatures pour des événements internationaux au cours de l’exercice 2024/2025.

Ces événements devraient générer 616 millions de rands (environ 33 millions de dollars) pour l’économie nationale, et attirer plus de 24.000 délégués entre 2024 et 2029, consolidant ainsi davantage la position de l’Afrique du Sud en tant que destination de premier plan pour les conférences et événements mondiaux», a expliqué le SAT.

Pour donner de l’emphase à cette montée en flèche des activités touristiques en Afrique du Sud, le Président Cyril Ramaphosa a assuré lundi dernier, que «l’écotourisme dans son pays avait un grand potentiel pour stimuler une croissance inclusive et durable. Et qu’en tant qu’hôte du premier Sommet du G20 sur le sol africain en 2025, l’Afrique du Sud montrera ce qu’elle peut offrir en termes de tourisme».