Le gouvernement kenyan a annoncé ce mardi 14 janvier, que les revenus des exportations horticoles du pays «ont diminué en 2024 en raison de la réduction des expéditions vers les marchés-clés d’Europe et d’Asie».

Le Secrétaire principal du Département d’Etat pour l’agriculture au sein du ministère kenyan de l’Agriculture et de l’Elevage, Kipronoh Ronoh Paul a levé le voile autour des statistiques liées à l’exportation des fleurs par le Kenya, locomotive économique d’Afrique orientale.

Il ressort de ses explications que le Kenya a gagné «137 milliards de shillings (environ 1,06 milliard de dollars américains) grâce aux exportations horticoles en 2024, en baisse par rapport au 1,21 milliard de dollars en 2023».

Les principales exportations horticoles du Kenya sont constituées de légumes, fruits et fleurs coupées. Les légumes représentent le plus gros volume de ces expéditions horticoles, mais les fleurs (vendues principalement en Europe) génèrent la majeure partie des revenus de ce secteur-clé pour l’économie du Kenya, ajoute la même source.

L’exécutif kenyan a expliqué cette baisse par plusieurs causes internes et externes, pointant du doigt «l’appréciation du shilling kenyan qui a rendu les exportations plus onéreuses et a freiné la demande» d’une part et il a mis en avant d’autre part, «les difficultés liées à l’insécurité en mer Rouge qui ont contraint les exportateurs de produits horticoles à emprunter d’autres itinéraires, et ont également augmenté les coûts du fret aérien».

Outre ces facteurs handicapants, le gouvernement de Nairobi a relevé, pour le compte de 2024, des répercussions fâcheuses sur le secteur horticole induites par «le changement climatique, les coûts de production élevés, les ravageurs et les maladies, ou encore la concurrence du marché et les exigences réglementaires strictes sur les marchés d’exportation» notamment européens.

Tourisme, culture du thé, recettes horticoles et plus-value de son centre financier sont les principales sources de recettes de l’Etat kenyan.