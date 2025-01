Le Conseil des ministres ivoirien a approuvé, lors d’une réunion présidée mercredi à Abidjan, par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, un décret portant ratification de l’Accord de promotion et de protection réciproque, des investissements entre la Côte d’Ivoire et a République de Singapour.

D’après le compte-rendu de la réunion, cet Accord, signé en 2014, dans le cadre du renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays, vise à garantir aux agents économiques singapouriens et ivoiriens opérant dans les deux Etats, la protection de leurs investissements sur la base des principes d’égalité et de bénéfice mutuel.

Le gouvernement ivoirien rassure que la ratification de cet accord permettra d’attirer davantage d’investissements singapouriens en Côte d’Ivoire et de contribuer au développement des secteurs à forte valeur ajoutée tels que la finance et la production pharmaceutique.

La Côte d’Ivoire ambitionne de devenir une destination privilégiée des investisseurs étrangers, et cette ratification témoigne de son engagement en la matière.

A signaler que des entreprises ivoiriennes avaient pris part à l’édition 2023 du Forum d’Affaires Afrique Singapour (ASBF) qui est la première plateforme d’échanges commerciaux et de promotion du commerce entre l’Afrique et l’Asie, depuis 2010.