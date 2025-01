Le Conseil National de Sécurité de la Côte d’Ivoire s’est réuni, jeudi 17 janvier au Palais de la Présidence, sous la direction du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, avec à l’ordre du jour la situation sécuritaire générale dans le pays.

Dans son communiqué, publié à l’issue de la réunion, le Conseil note « avec satisfaction, que depuis 2012 la situation sécuritaire générale connaît une amélioration continue sur l’ensemble du territoire national », faisant état d’une chute de l’Indice Général de Sécurité d’environ 82% entre janvier 2012 et décembre 2024.

La même source explique que « cette amélioration significative de l’environnement sécuritaire découle des moyens conséquents engagés par le Gouvernement depuis 2012, qui ont ainsi permis d’augmenter et de professionnaliser, de façon considérable, nos Forces de Défense et de Sécurité, tout en les dotant d’équipements modernes et adaptés ».

Le Conseil s’est félicité de l’important déploiement des Forces de l’ordre sur toute l’étendue du territoire national, ainsi que de nombreuses opérations de sécurisation (Verrou 322, Epervier 10, Mirador…) qui ont largement contribué et continuent de participer à l’amélioration du niveau de sécurisation des populations vivant en Côte d’Ivoire.

Toutefois, malgré ces avancées sécuritaires notables enregistrées, le Conseil a déploré l’augmentation du nombre d’accidents de la circulation en 2024, causé essentiellement par l’indiscipline de certains usagers de la route. A cet effet, le Président Ouattara a instruit les ministres concernés d’intensifier les campagnes de sensibilisation et de faire respecter, de façon plus stricte, le Code de la route.

Pour clore la réunion, le chef de l’Etat a félicité le gouvernement et l’ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation du pays, depuis 2012, pour le travail abattu, tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts pour une amélioration continue de la situation sécuritaire dans le pays.

Par ailleurs, alors que la Côte d’Ivoire organisera la prochaine élection présidentielle en octobre prochain, le président Ouattara a appelé les membres du Conseil National de Sécurité à œuvrer pour une élection sécurisée et sans violence et demandé aux Forces de Défense et de Sécurité de soumettre au Conseil, dans les meilleurs délais, « un concept d’opérations cohérent et un dispositif approprié pour la sécurisation des prochaines élections » dans le pays.