Le nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama entame ce vendredi, une visite de travail en Gambie, a annoncé hier jeudi, la présidence gambienne dans un communiqué.

Dans un communiqué, le Bureau du Président gambien « informe le public que S.E. John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana, va entreprendre une journée de travail en Gambie demain (vendredi, ndlr) à 11 h 45 ».

Le document précise que le président gambien, Adama Barrow « recevra le chef de l’État en visite, à l’aéroport international de Banjul et l’accueillera plus tard à un déjeuner d’État », avant que les des deux chefs d’État ne tiennent une réunion « pour discuter des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre la Gambie et le Ghana ».

Dramani Mahama a été officiellement investi le 07 décembre dernier comme nouveau président du Ghana, en présence de plusieurs personnalités, dont 18 chefs d’État venus du monde entier. Âgé de 66 ans, il a fait son retour à la tête du pays qu’il avait déjà dirigé de 2012 à 2027.