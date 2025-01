Le président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, a lancé officiellement, jeudi, le projet de construction d’un Mémorial national dans la commune urbaine de Kati, dédié à la mémoire des militaires tombés sur le champ d’honneur.

«Ce complexe sera un lieu de mémoire destiné à conserver durablement le souvenir des hauts faits des valeureuses filles et fils du Mali tombés pour la patrie », selon un communiqué officiel.

Il sera réalisé sur une parcelle d’environ 11 hectares et comprendra plusieurs monuments dont «Le Mirador» sur lequel seront érigées des stèles pour honorer les militaires tombés sur les champs de bataille, avec les noms des héros inscrits, retraçant ainsi les différentes étapes de l’histoire de l’armée nationale.

Dans son discours de circonstance, lors de la cérémonie de présentation du projet, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara, s’est attelé à souligner l’importance de ce projet qui, selon lui, constitue une contribution essentielle à la sauvegarde de la mémoire nationale, de la dignité collective, de la conscience patriotique, ainsi que de la souveraineté et de l’honneur du Mali.

« C’est avec une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd’hui pour lancer la construction du Mémorial dédié aux militaires tombés sur le champ d’honneur, qui sera érigé à Kati, ville garnison ayant vu tant de soldats s’engager et sacrifier leur vie pour protéger notre liberté et notre souveraineté », a-t-il déclaré.

Le ministre de la défense a estimé que « grâce à cet édifice emblématique, qui occupera une place de choix dans les célébrations nationales, plus aucun Malien n’ignorera l’héritage des vaillants guerriers qui ont façonné » l’histoire malienne.

S’adressant au chef de l’Etat, sous le règne duquel des milliers de soldats professionnels et aguerris auraient été formés, Camara a déclaré qu’«aujourd’hui, grâce à la symbiose entre l’armée et la nation que vous avez suscitée, le Mali est défendu par 22 millions de citoyens-soldats prêts à donner leur vie pour protéger l’honneur et la dignité retrouvés de notre pays ».

La cérémonie de présentation du projet a enregistré la présence de plusieurs hautes autorités civiles et militaires.