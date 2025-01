L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTAD) a dévoilé ce jeudi 16 janvier, des détails sur la participation aux «Vodun Days 2025», un évènement dédié à la célébration des religions endogènes du Bénin et sa riche Culture.

Etalés sur trois jours du 09 au 11 janvier à Ouidah, (sud-ouest du Bénin), la deuxième édition des «Vodun Days 2025» a attiré «plus de 435.000 participants, précise l’INSTAD dans un communiqué.

Selon d’autres précisions officielles, cet événement a été marqué par des festivités riches en culture et en expressions artistiques, traduisant la place du Bénin dans la préservation et la promotion du patrimoine du Vodun.

Le gouvernement présente le Bénin comme «berceau de la religion Vodun. Et les Vodun Days 2025 ont non seulement célébré la richesse du patrimoine artistique, culturel et cultuel du Bénin, mais ont également renforcé la vision ambitieuse du pays de devenir une destination touristique majeure en Afrique».

En 2024 plus de 100.000 visiteurs ont assisté, selon des chiffres officiels, à cette manifestation cultuelle et culturelle qui constitue dorénavant une priorité pour le Président béninois, Patrice Talon, dans le cadre du rebranding du tourisme de son pays dépourvu de ressources minières, contrairement à la plupart de ses voisins ouest-africains.