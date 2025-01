Le Togo projette d’intensifier en 2025, sa coopération bilatérale avec le Vietnam, un Etat francophone et une puissance émergente de l’Asie du Sud-Est, après cinq décennies de coopération continue entre les deux pays.

A son retour à Lomé à l’issue d’une visite officielle de plusieurs jours au début de janvier Vietnam, le ministre togolais des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey a déclaré avoir été reçu par le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong auquel il a transmis un message officiel du président togolais, Faure Gnassingbé mettant en avant les «relations de coopération très fortes» entre les deux parties.

Le Togo et le Vietnam se sont engagés à approfondir une relation bilatérale plongeant ses racines dans la coopération pragmatique Sud-Sud et ont choisi la filière riz pour ce faire. Une «Lettre d’intention » dans ce cadre a été signée à Hanoi par Dussey et Le Minh Hoan, ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural.

Les Affaires étrangères du Togo souhaitent aussi servir de pont dans le raffermissement de la coopération entre le Port en eau profonde de Hai Phong, un port-clé dan le Nord du Vietnam et le Port autonome de Lomé (PAL), avec pour finalité, «l’accélération du développement du commerce entre la région ouest-africaine et le Vietnam».

En matière de coopération internationale décentralisée, le Togo souhaite également entretenir des relations singulières avec la Province-Ville vietnamienne clé du Hai Phong dans les domaines du tourisme, portuaire, et commercial.

Selon la diplomatie togolaise, les exportations majeures du Togo en direction du Vietnam sont constituées de noix de cajou, du soja biologique, de coton et Lomé importe du pays asiatique, notamment l’alcool, du tabac, des biens agro-alimentaires, des pesticides, du plastique et divers produits industriels.