Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu et le vice-président, Kashim Shettima ont exprimé leur consternation dimanche dans deux communiqués distincts, après l’explosion, samedi 18 janvier à Dikko, dans l’Etat du Niger (centre), d’un camion-citerne, qui a causé la mort de 86 personnes, selon le dernier bilan communiqué par le directeur général de l’agence régionale d’urgence.

Le président, qui a « pleuré les victimes » et exprimé ses condoléances aux familles touchées et aux autorités, a souligné « le caractère tragique et évitable de l’incident », rappelant que de nombreuses victimes étaient celles qui récupéraient du carburant dans le camion-citerne renversé.

Il a ordonné la fourniture de soins médicaux complets aux blessés, et demandé aux autorités de sécurité routière de mettre en œuvre des mesures pour éviter des incidents similaires.

De son côté, le vice-président, qui a également exprimé sa compassion envers les familles des victimes, a annoncé l’engagement du gouvernement fédéral de procéder à un examen complet des mesures de sécurité des transports, et de prévenir de futurs incidents similaires.