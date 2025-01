Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a invité son gouvernement lors du Conseil des ministres du 17 janvier, à faire de la lutte contre le chômage, une priorité absolue, exigeant, à cet effet, certaines mesures urgentes.

Le chef de l’Etat gabonais a demandé à l’équipe gouvernementale d’accélérer la mise en œuvre de mesures innovantes visant à améliorer significativement l’employabilité des jeunes, en mettant un accent particulier sur la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et l’adéquation entre les compétences disponibles et les besoins réels du marché du travail.

Il a mis aussi l’accent sur la nécessité de dynamiser les projets stratégiques à fort potentiel de croissance économique dans des secteurs prioritaires tels que les mines, l’agriculture, la pêche, le tourisme, les transports, la logistique et le numérique pour générer des emplois durables et inclusifs.

Institutionnaliser un dialogue constant et constructif avec le secteur privé, est une autre mesure urgente prônée par Oligui Nguema. Il s’agira d’établir des plateformes de concertation et de coopération pour identifier les opportunités de création d’emplois de qualité au bénéfice de toutes les couches de la population.

Rappelons que, dans le cadre de la lutte contre le chômage et du soutien aux personnes en situation de handicap, le chef de l’Etat a mis à disposition, ce week-end, des moto tricycles et tricycles au bénéfice des jeunes et des personnes à mobilité réduite, pour participer à leur autonomisation.

Fin décembre, des dizaines de diplômés sans emploi, réunis au sein de la Coalition des mouvements de lutte contre le chômage et affilié, certains diplômés depuis dix ans, avaient manifesté devant l’Assemblée nationale pour réclamer la mise en œuvre des promesses du gouvernement.