Le Président gabonais, Brice Oligui Nguema et le Sous-secrétaire d’État américain, Kurt Campbell ont abordé lors d’une conversation téléphonique le 16 janvier, les dernières avancées en date sur le plan politique devant mettre un terme à la Transition en cours au Gabon depuis le 30 août 2023, a révélé le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller.

Le Sous-Secrétaire Kurt Campbell a été informé des derniers développements de la «Transition démocratique du Gabon, et a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir les efforts déployés par le Gabon pour mettre en œuvre, un processus politique inclusif et transparent, destiné à déboucher sur des élections libres et équitables», a précisé la diplomatie américaine.

En présentant ses vœux aux Gabonais le 31 décembre 2024, Brice Oligui Nguema a promis des élections libres et inclusives au courant de cette année 2025, après la tenue du référendum constitutionnel en novembre 2024.

«Les deux responsables ont convenu de prendre des mesures concrètes afin d’approfondir et d’élargir les relations bilatérales en se fondant sur leurs priorités communes, notamment le développement économique et social, la sécurité maritime et frontalière, la préservation de l’environnement et la coopération en matière de sécurité», a indiqué la diplomatie américaine.

L’Administration Biden passe la main ce 20 janvier 2025 à l’équipe Trump au moment où le Gabon se dote d’un nouveau Code électoral, et les institutions de la Transition gabonaise ouvrent la voie à une candidature de Brice Oligui Nguema pour la présidentielle.